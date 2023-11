Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que os elementos da Polícia Marítima detetaram, na sequência de uma ação de vigilância da fronteira terrestre, pelas 06h00 de hoje (04:00 em Lisboa) seis homens, uma mulher e quatro crianças, a circular na via pública, em Kos.

Estes migrantes “foram de imediato entregues às autoridades gregas e à equipa da agência europeia Frontex.

“Um dos homens necessitou de assistência médica e foi transportado para o hospital de Kos”, acrescentou a mesma fonte.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.