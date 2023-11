Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indica que 13 dos 23 imigrantes foram detetados pelos elementos da Polícia Marítima às 07:10 de hoje na sequência de uma ação de vigilância da fronteira terrestre.

Os 13 migrantes, incluindo uma mulher, circulavam na via pública na localidade de Pili, na ilha grega de Kos, e foram “de imediato” entregues às autoridades gregas pelos elementos daquela polícia portuguesa.

A AMN dá também conta que duas horas mais tarde, às 09:15 de hoje, e durante uma ação de patrulha terrestre junto a uma área residencial da ilha de Kos, os elementos da Polícia Marítima detetaram outro grupo, de 10 migrantes, a circular na via público, tendo "de imediato sido entregues às autoridades gregas".

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex)e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras gregas e externas da União Europeia, no combate e ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.