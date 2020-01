Segundo disse à agência Lusa o comandante André Morais, da Polícia Marítima de Olhão, distrito de Faro, a embarcação de madeira foi detetada cerca das 04:30 e a bordo estavam 11 homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, "provavelmente vindos do Norte de África".

O comandante do porto de Olhão explicou que os três homens foram encaminhados para o Hospital de Faro "para despistar eventuais problemas de saúde", pois apresentavam dores abdominais.

Um dos homens tinha ainda um traumatismo numa perna, que pode ter resultado de alguma queda durante a viagem, adiantou a fonte.

"Foram levados para o comando da Polícia Marítima de Olhão para tentativa de identificação e serão entregues ao Serviço de estrangeiros e Fronteiras", explicou.

Os imigrantes ilegais que seguiam na embarcação não têm documentos e serão ainda hoje ouvidos por um intérprete do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), disse fonte deste organismo.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que os 11 homens falam "muito pouco francês" e que só depois de o SEF avaliar toda a situação destas pessoas é que será tomada uma decisão.

Em dezembro, oito migrantes de nacionalidade marroquina, desembarcaram na praia de Monte Gordo, no distrito Faro, e foram acolhidos por Portugal ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado a outros estrangeiros resgatados no mediterrâneo que chegaram ao país provenientes de países como Itália e Malta.

