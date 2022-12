O suspeito, Patrick Xavier Clark, de 33 anos, “foi detido ontem”, disse em conferência de imprensa o chefe da polícia de Houston, Troy Finner.

Finner detalhou que Clark já tinha sido preso em ligação ao caso Cameron Joshua, de 22 anos, por posse ilegal de armas.

Michael Burrow, sargento da polícia de Houston, explicou que o tiroteio numa festa privada ocorreu depois de uma discussão sobre um “lucrativo jogo de dados”, mas esclareceu que Takeoff não estava envolvido e era “um espectador inocente”.Também disse que a investigação ainda está em curso.

Outras duas pessoas foram feridas na ocasião, após um incidente num salão de bowling. “A violência armada em todas as partes, não apenas na cidade de Houston, precisa de parar”, disse o autarca da cidade, Sylvester Turner. Trata-se de um tiroteio onde “um jovem tirou a vida a outro, sem motivo”, acrescentou.

Kirshnik Khari Ball, nome de batismo de Takeoff, nasceu em Lawrenceville, Georgia, em 18 de junho de 1994. Ele era mais conhecido por ser membro dos Migos em conjunto com Quavo, seu tio, e Offset, seu primo, que é casado com a também rapper Cardi B.

Os Migos ganharam fama com a música viral de 2013 "Versace", mais tarde alvo de uma remistura pelo astro canadiano Drake. Mais tarde, o trio gravou com ele "Walk It Talk It". Mas foi o sucesso de 2016 "Bad and Boujee" que os colocou no topo. A canção foi reproduzida 1,5 mil milhões de vezes só nos Estados Unidos.