"Uma pessoa tentou atropelar dois soldados por razões desconhecidas", avançou fonte próxima da investigação à Reuters. "Dado o contexto [o ataque recente em Trèbes], este incidente está a ser levado a sério, mas as motivações não são conhecidas".

A mesma informação foi entretanto confirmada oficialmente pela prefeitura de Isère, cuja principal cidade é Grenoble. A tentativa de atropelamento ocorreu em Varces-Allières-et-Risset.

Não há feridos a registar.

Escreve a BBC que a polícia procura um Peugeot 208 roubado. O veículo é preto, escreve o Le Parisien.

Segundo o coronel Benoît Brulon, o condutor "ameaçou verbalmente" soldados que estavam também a fazer jogging, antes de proceder à tentativa de atropelamento de um segundo grupo.

"Por volta das 8:15 (hora local), o condutor ameaçou verbalmente seis ou sete soldados que estavam a fazer jogging. Depois, insultou um segundo grupo de soldados que prosseguiu a marcha, perdendo-o de vista. Quando eles voltaram, o condutor avançou sobre eles. Os militares conseguiram afastar-se da viatura. A polícia isolou a área e iniciou a busca e, do lado militar, reforçámos o perímetro de segurança ", detalhou o coronel Brulon, porta-voz do Exército.

As escolas próximas optaram por manter os alunos dentro dos estabelecimentos de ensino até a situação estar controlada, informa o Le Parisien, citando informações do autarca de Varces-Allières-et-Risset.

A tentativa de ataque aconteceu no último dia de homenagens às quatro pessoas mortas na sexta-feira passada, nos atentados executados por Radouane Lakdim no sul da França.

Na passada sexta-feira, 23 de março, um atacante sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, afirmando agir em nome do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI). Antes, roubou um automóvel em Carcassonne e, no caminho para Trèbes, disparou seis tiros contra um grupo de quatro polícias, ferindo um deles, sem gravidade, segundo fontes próximas da investigação. O autor do ataque foi identificado como Redouane Lakdim, de 25 anos.

Os ataques provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, que foi abatido pelas autoridades. Entre as vítimas mortais está um agente que voluntariamente substituiu uma refém durante o sequestro, tendo sido atingido a tiro no momento em que as autoridades entraram no local para matar o atacante. Entre os feridos está um português.

Lakdim era conhecido das autoridades por crimes menores e por tráfico de droga, mas também esteve a ser vigiado pelos serviços de informação em 2016/2017 por suspeitas de relações com movimento radical salafista, avançou o procurador Francois Molins.