Segundo noticia o Jornal de Notícias (JN) esta segunda-feira a Europol alertou, num seminário realizado em Portugal, para o facto de ser possível, com menos de mil euros, imprimir em casa armas de fogo letal e sem número de série – o que as torna impossíveis de rastrear.

Com recurso a programas que podem ser descarregados online e uma impressora 3D há quem construa pistolas semiautomáticas. A primeira impressão de armas de fogo ocorreu em 2013, no entanto, os modelos apresentavam defeitos. Em 2017, em testes realizados com o apoio da PSP, uma pistola rebentou após um terceiro tiro.

Um grupo de radicais Deterrence Dispensed — apoiantes da livre posse de armas — publicou online projetos, instruções e vídeos que mostram como é possível fabricar uma semiautomática.

No seminário, em Lisboa, a Europol mostrou uma arma produzida com recurso a uma impressora 3D — utilizada no atentado contra uma sinagoga na Alemanha, em outubro de 2019 — e três FCG-9 apreendidas na Finlândia.

"É uma nova ameaça. A disseminação de modelos de impressão e programas na Internet tornou possível imprimir uma arma em casa, e isto vai-nos dar muitas dores de cabeça", alerta o superintendente Pedro Moura, citado pela publicação.

O diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP garante, no entanto, que em Portugal "ainda não foi identificada qualquer arma 3D", mas reitera que estão "atentos ao fenómeno" que se alastra pela Europa.

A PSP confirma e classifica a situação como "ameaça emergente", a mesma classificação atribuída à ameaça de granadas compradas nos Balcãs por menos de cinco euros por unidade e que são utilizadas em roubos como forma se intimidação, segundo Pedro Moura.

"Em Portugal, as granadas apreendidas não eram oriundas dos Balcãs e estavam na posse de ex-militares que participaram na guerra em África ou em missões internacionais", esclarece.

No entanto, de acordo com o JN, na última sexta-feira, a PSP do Porto comunicou a apreensão de uma metralhadora numa operação contra traficantes de droga que estavam na posse de dois mil dinares, a moeda oficial da Sérvia.