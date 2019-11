No documento é ainda sugerido que sejam avaliadas as necessidades de nomeação de um gestor público para acompanhar a gestão das instituições e de integração das instituições num consórcio com outras instituições similares.

O presidente do IPCB adiantou que sobre esta matéria não diria absolutamente nada de novo e limitou-se a citar algumas palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"O ministro é muito claro. Isto é uma situação que vem do passado, no caso do nosso politécnico e de outros, vem do passado. Estamos a resolvê-la e vamos conseguir resolvê-la. E portanto, ele [ministro] diz que é uma situação particular de algumas instituições de ensino superior e nós cá estaremos para resolver estas situações particulares na nossa instituição", sublinhou.

António Fernandes realçou ainda que Manuel Heitor disse que, em relação ao IPCB, o processo de restruturação tem que ser acelerado: "Eu sublinho, o processo de restruturação organizacional do Politécnico de Castelo Branco tem que ser acelerado".

O responsável adiantou que, em 02 de dezembro, vai decorrer uma reunião e espera que os dados adicionais que irá levar ao conselho geral do IPCB esclareçam os conselheiros.

"Se tal não acontecer, disponibilizo-me para no mais curto espaço de tempo apresentar esse dados adicionais aos conselheiros para que uma decisão possa ser tomada. E a decisão que vier a ser tomada tem que ser muito prudente, mas será uma decisão tomada pelos conselheiros que estão em representação de todos os professores, de todos os funcionários, estudantes e comunidade", sustentou.

O presidente do IPCB explicou ainda que apresentaram ao conselho geral, em 18 de setembro, uma proposta de reorganização organizacional com quatro cenários pensados pela direção da instituição e mais dois, um proposto pela Escola Superior de Tecnologia (EST) e outro, proposto por um professor da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.

"Analisamos os seis cenários, encontramos vantagens e desvantagens em cada cenário. Não há nenhum cenário ideal. Esqueçam. Pode haver um cenário que é hoje o mais adequado para a nossa organização", frisou.

António Fernandes afirma que a proposta "é muito simples" e passa por quatro novas escolas para o IPCB.

"E, as atuais seis escolas dão origem a quatro novas escolas. Nós aqui não estamos a falar de fusão. Estamos a falar de uma preparação do instituto para o futuro, de quatro novas escolas. Pretendemos um IPCB mais forte, mais coeso, com mais estudantes e que estrategicamente saiba para onde quer caminhar. É isso que pretendemos. Pretendemos dar as mãos convosco. Queremos o melhor para o futuro", concluiu.