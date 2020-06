O projeto – Hirezbrainpet (Imagiologia cerebral neurofuncional por tomografia de emissão de positrões de elevada resolução) – “pretende desenvolver um tomógrafo cerebral inovador com potencial de alterar o paradigma de diagnóstico e investigação de doenças do sistema nervoso central”, afirma o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A tomografia de emissão por positrões (PET) é uma “técnica imagiológica de base nuclear” para visualizar “características funcionais dos órgãos e tecidos biológicos em 3D [computação gráfica tridimensional]”.

O tomógrafo é desenvolvido com resolução espacial submilimétrica (inferior a um milímetro) e tecnologia de deteção inovadora baseada em câmaras de placas resistivas (RPC-PET), refere o IPC.

Paulo Fonte, docente e investigador do Instituto Superior de Engenharia (ISEC) do Politécnico de Coimbra, citado pelo IPC, explica que “este equipamento PET aplica-se no diagnóstico de estruturas cerebrais afetadas por doenças neuropsiquiátricas e na caracterização das lesões dos acidentes vasculares, por outro visa auxiliar a terapêutica, deteção e indicação do estado de tumores do sistema nervoso central e, em consequência, proporcionar melhores tratamentos oncológicos”.