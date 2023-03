“Hoje é um dia triste, partiu um homem bom e ficámos, todos, irremediavelmente mais pobres”, lê-se numa publicação do IPP, assinada pelo presidente, Luís Loures, na página oficial da instituição na rede social Facebook.

Mas, “a verdade é que pessoas como o senhor Rui nunca nos deixam… nunca nos deixam, pelo tanto que aprendemos com elas e pela capacidade que têm de nos inspirar a ser e a fazer melhor”, refere o IPP.

O Politécnico de Portalegre expressa também o seu agradecimento “pelo exemplo, pela referência e pela dedicação ao território e à região” do comendador Rui Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, que morreu hoje aos 91 anos.

“Obrigado por ter mostrado ao mundo que, mesmo numa cultura de trabalho, o mais importante são sempre a pessoas… Hoje é um dia triste, mas seguiremos como sempre nos ensinou, em frente, honrando a sua memória e o seu legado! Até um dia Senhor Rui”, escreve Luís Loures.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro morreu hoje vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratório.

De acordo com a família, as cerimónias fúnebres vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior, no distrito de Portalegre, a partir das 12:00 de segunda-feira.

Em comunicado, a família do empresário indicou ainda que a missa de corpo presente será realizada na terça-feira, pelas 12:00, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre, em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Rui Nabeiro, pai de dois filhos e avô de quatro netos, nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.