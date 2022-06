Um retrato do diplomata português Aristides de Sousa Mendes junto da sua residência, a Casa do Passal, agora em ruínas em Cabanas de Viriato, 6 de abril de 2014. Cerca de quinhentas pessoas participaram esta tarde num cordão humano que circundou a casa do antigo cônsul Aristides de Sousa Mendes, para salvar da ruína a Casa do Passal. NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA.

