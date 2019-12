Num discurso no passado dia 24, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ter documentos históricos que demonstram que a Polónia “praticamente fez uma aliança com a Alemanha de Hitler” antes do início da II Guerra Mundial.

Putin descreveu o embaixador polaco na Alemanha nazi, Josef Lipski, como “escória e porco antissemita”, acusando-o de “total sintonia” com o líder nazi.

Horas mais tarde, o presidente da Duma, a câmara baixa do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, exigiu desculpas à Polónia pelo que descreveu como o seu “pacto” com a Alemanha nazi.

No dia 27, o Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco chamou o embaixador russo em Varsóvia e, no domingo, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, acusou Putin de “mentir deliberadamente sobre a Polónia para esconder os seus próprios fracassos diplomáticos”.