A Polónia restabeleceu a partir de esta quinta-feira, e de forma temporária, os controlos nas suas fronteiras devido à realização em Katowice (sul) da cimeira da ONU sobre mudanças climáticas (COP24) no próximo mês de dezembro.

A porta-voz da guarda fronteiriça polaca, Agnieszka Golias, informou que as verificações aleatórias, que implica a obrigatoriedade de apresentação de documentação quando esta é exigida, vão estar em vigor até 16 de dezembro.

A COP24 vai decorrer em Katowice entre 2 e 14 de dezembro.

Ativistas ambientalistas estão a planear grandes manifestações durante o evento, segundo avançaram as agências internacionais.

A porta-voz afirmou que pessoas que já tenham estado associadas a situações de violação da ordem pública ou pessoas que as autoridades suspeitem de estarem a planear distúrbios terão a entrada negada ou rejeitada em território polaco.

A Polónia introduziu medidas semelhantes durante a cimeira da ONU sobre Alterações Climáticas (COP19), que decorreu em 2013 em Varsóvia, mas também durante o campeonato europeu de futebol de 2012 (Euro 2012), a cimeira da NATO em 2016 e os eventos do Dia Mundial da Juventude, que também foram realizados há dois anos em Cracóvia.

A poucas semanas da realização da COP24, a ONU alertou hoje que os gases que provocam efeito de estufa e aquecimento global atingiram novos recordes de concentração na atmosfera em 2017, apelando à necessidade de uma ação urgente.

“Os dados científicos não enganam. Se não reduzirmos rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa, especialmente dióxido de carbono, as alterações climáticas terão consequências irreversíveis e cada vez mais destruidoras para a vida na Terra”, sintetizou o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma agência das Nações Unidas.

Na Cimeira do Clima COP24, a comunidade internacional deverá concluir o Acordo de Paris (alcançado em 12 de dezembro de 2015) para limitar o aquecimento global a menos de dois graus centígrados em relação aos valores pré-industriais.