Na sua 15.ª edição, este galardão, promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), teve em 2021 o segundo maior número de concelhos a concurso, 58, depois de Porto Moniz, Montemor-o-Velho, Soure, Vila de Rei e Viseu se terem apresentado este ano pela primeira vez.

A atribuição da bandeira verde foi dividida em quatro escalões, conforme a percentagem do índice ECOXXI, havendo distinção apenas para quem apresentou um resultado final igual ou acima dos 50% dos 22 critérios definidos pela ABAE.

Entre os critérios estavam a educação ambiental, a cooperação com a sociedade civil em matéria de ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável, conservação da natureza (biodiversidade e geodiversidade) e medidas de sustentabilidade em contexto de pandemia, áreas em que cada um dos municípios candidatos teve de apresentar resultados, sendo avaliado pelo que conseguiu.

Na base da atribuição do galardão, lê-se na informação prestada pela organização, está a análise da “informação relativa às ações, atividades e políticas de sustentabilidade implementadas no ano anterior, que é avaliada por um grupo de peritos que integram a Comissão Nacional onde estão representadas 34 instituições”.

Assim, por esta ordem, Pombal, Torres Vedras, Braga, Águeda, Sintra, Lousã, Oeiras, Leiria, Santo Tirso e Maia foram os concelhos com o melhor registo, todos eles acima dos 80%.

Na categoria abaixo, com registo superior a 70% ficaram: Lourinhã, Avis, Albufeira, Nazaré, Mafra, Alfândega da Fé, Vila Nova de Famalicão, Tavira, Funchal, Mira, Vila Franca de Xira, Oliveira do Hospital, Estarreja, Valongo e Lagos.

Na categoria com mais de 60% foram classificados Góis, Tarouca, Viseu, Arganil, Amadora, Mealhada, Póvoa de Varzim, Trofa, Macedo de Cavaleiros, Setúbal, Cascais, Manteigas, Cantanhede, Anadia e Vila Nova de Poiares.

Por último, com um registo superior igual ou superior a 50% foram distinguidos: Vila do Bispo, Beja, Sesimbra, Vila de Rei, Amarante, Vila do Porto, Caminha, Soure, Fundão, Ourém, Lajes do Pico, Torres Noves, Horta e Tábua.