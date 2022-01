De acordo com a CNN, os bombeiros relatam 10 feridos ligeiros devido ao colapso da ponte. Três pessoas foram transportadas para o hospital, mas nenhuma estava em risco de vida.

Quatro veículos estavam na ponte quando se deu o desabamento. As equipas de socorro ainda estão a realizar o reconhecimento do local para garantir que ninguém estava debaixo da ponte, segundo os bombeiros locais.

A causa do colapso da ponte, que estava coberta de neve, está sob investigação.

O presidente norte-americano foi informado do desabamento da ponte e reconheceu o trabalho dos socorristas mobilizados para atender a emergência, declarou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que confirmou que o compromisso de Biden se mantém.

De acordo com a agenda divulgada pela Casa Branca, Biden deve discursar esta tarde sobre o seu método para "reforçar as cadeias logísticas do país, revitalizar o setor industrial, criar empregos bem remunerados protegidos pelos sindicatos e construir uns novos Estados Unidos, principalmente graças à lei bipartidário sobre infraestruturas".