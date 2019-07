Em comunicado, a autarquia liderada por Victor Mendes (CDS-PP) referiu que o parecer foi aprovado, por unanimidade, em reunião camarária, realizada na terça-feira, por considerar que o projeto "irá provocar um severo e irreversível impacto ambiental ao nível dos ecossistemas e da biodiversidade existentes, da contaminação dos aquíferos, sendo ainda extremamente prejudicial para as populações locais, não estando em consonância com os padrões e valores naturais" que a autarquia sublinhou "defender".

Na nota, a Câmara de Ponte de Lima adiantou que a deliberação será enviada ao ministro do Ambiente e da Transição Energética, secretário de Estado do Ambiente, secretário de Estado da Energia, APA - Agência Portuguesa do Ambiente e Direção Geral de Energia e Geologia.

Segundo aquele município do distrito de Viana do Castelo, "dadas as características de grande dispersão dos aglomerados populacionais no concelho de Ponte de Lima com expressão na zona referenciada, este tipo de exploração mineral irá também afetar fortemente as populações residentes nestas zonas, nomeadamente com o aumento do trânsito de pesados, consequente degradação das vias, agravamento do ruído, degradação da qualidade do ar, o enorme impacto visual, bem como todos os impactos tecnicamente conhecidos".

"A zona de prospeção prevista abrange 19 freguesias, afetando uma área considerável do concelho. Acresce a esta questão, só por si determinante da degradação ambiental irreversível em toda a área do concelho onde se prevê a exploração do Lítio, nomeadamente na Serra d'Arga, zona de excelência ambiental e paisagística de grande relevância para a região", sustentou.