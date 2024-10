"Estamos já a tentar proteger aquilo que parece ser mais vulnerável, nomeadamente em locais onde se prevê que a ondulação do mar seja muito alta", afirmou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova do Corvo à agência Lusa.

Segundo José Manuel Silva (PS), devido à previsão de forte ondulação, os barcos de pesca e desportivos foram todos retirados do porto e colocados em zonas seguras, assim como os contentores que estavam no cais.

O autarca do único município da mais pequena ilha dos Açores adiantou também que foram recolhidos alguns objetos que possam ser projetados pelo vento e foi feito o reforço das amarrações de ecopontos de rua, em sítios mais vulneráveis.

"Estamos a ter os cuidados que se devem ter numa altura destas e tendo em conta as previsões", sublinhou José Manuel Silva, admitindo que a estrada em redor do aeroporto possa vir a ser encerrada durante a tarde de hoje.

O presidente da Câmara do Corvo sublinhou que os cerca de 400 habitantes da ilha têm a noção dos cuidados a ter nestas circunstâncias e que seguem as indicações da Proteção Civil.

"Obviamente que as pessoas estão preocupadas, mas esperando que não aconteça nada de maior", acrescentou o autarca à Lusa, indicando que, esta manhã, o tempo esteve "muito calmo" na ilha.

José Manuel Silva explicou ainda que não foi para já ativado o Plano Municipal de Emergência, mas a partir da tarde de hoje ficará "um piquete de prevenção com alguns elementos da Comissão de Proteção Civil Municipal para acudir alguma situação que possa ocorrer".

"Estamos em alerta, os bombeiros também irão estar. Tudo de prevenção para o que for necessário. E esperemos que o ciclone passe sem grandes efeitos", referiu.

O ciclone tropical Kirk vai passar a norte do arquipélago dos Açores como tempestade tropical e provocará “um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas”, avisou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado da delegação dos Açores do IPMA, pelas 09:00 locais de hoje (10:00 em Lisboa), o centro do ciclone tropical Kirk (furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson) “encontrava-se a cerca 850 km a oeste dos Açores, ilha das Flores, com deslocamento para nordeste a uma velocidade de 48 km/h [quilómetros/hora]”.

Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o IPMA prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde do dia de hoje”.

Estão previstas “rajadas até 115 km/h e ondas que poderão atingir os 11 metros de altura significativa (19 metros de altura máxima) no grupo Ocidental”.

No grupo Central, “são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os oito metros de altura significativa (15 metros de altura máxima)”.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), para terça-feira, o IPMA prevê ondas "que poderão atingir os seis metros de altura significativa (12 metros de altura máxima)”.

Devido à passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental devido às ondas.

Para as ilhas dos grupos Ocidental, Central e Oriental também foram emitidos avisos laranja e amarelo, por agitação marítima, vento e precipitação por vezes forte.