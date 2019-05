“Para o próximo domingo, estamos a sensibilizar as pessoas para não irem votar. Ou seja, como protesto. E uma vez que são eleições para a União Europeia, que sabemos estar por detrás deste processo bem como o nosso Governo, estamos a sensibilizar as pessoas para que não se dirijam às urnas para votar”, afirmou hoje à agência Lusa Armando Pinto, porta-voz da associação que está em processo de legalização.

A população da freguesia, que agrega as aldeias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo, está a mobilizar-se contra a mina a céu aberto anunciada para esta localidade, numa altura em que já foi assinado o contrato de exploração entre o Estado português e a empresa Lusorecursos.

Armando Pinto acredita que “não é demasiado tarde” e referiu que as recentes notícias sobre o projeto da mina do Romano (Sepeda), nesta freguesia do distrito de Vila Real, foram uma "chamada de atenção" para a população.

“Queremos defender a nossa terra”, frisou, apontando ainda a possibilidade de avançarem para tribunal.

O responsável elencou “danos irreparáveis” para este território e exemplificou com o trabalho ininterrupto na mina e o barulho resultante, a “destruição do património ambiental” e o impacto na barragem do Alto Rabagão, “que fornece água para as torneiras de casas de vários concelhos”.