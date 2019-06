Em março, foi assinado o contrato entre o Estado português e a empresa Lusorecursos para a exploração da mina do Romano (Sepeda) na freguesia que agrega as aldeias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo.

De acordo com a associação, existem já mais seis pedidos de prospeção para o lítio e estão identificados, no concelho, 20 pontos de interesse mineiro.

“Isto vai ser uma catástrofe, dentro de 10 anos ninguém vai conseguir viver nesta região se isto é para continuar. Então é não, e não, e não e ponto final”, salientou José Manuel, residente na vila de Montalegre.

Nuno Afonso é de Rebordelo e disse à agência Lusa que “é uma grande falta de respeito o que estão a fazer ao povo do Barroso”.

“Nós já tanto demos, as barragens, os parques eólicos e nada ou pouco recebemos em troca. Já perdemos os melhores terrenos para as albufeiras”, frisou.

Nuno Afonso disse que a mina “vai ficar demasiado perto das aldeias” e lembrou que a zona é “muito ventosa” e que, “por isso, as poeiras da exploração vão espalhar-se”, elencando ainda consequências a nível dos recursos hídricos.

“Estão a passar a ideia de que nós somos uns incultos, que não estamos informados e nós queremos demonstrar a nossa posição que é contra a exploração mineira tão próxima das localidades. As pessoas aqui são pobres, mas são felizes”, frisou.

Elisabete Cruz é de Montalegre, vive em Chaves e hoje cantou também a “Grândola, Vila Morena” por causa dos impactos ambientais.

“Aquilo que de melhor nós temos é não termos poluição, os recursos hídricos, a agricultura e este projeto vai deitar tudo por terra”, salientou.

A música de Zeca Afonso cantada pelos populares ouviu-se durante o discurso do presidente da Câmara, Orlando Alves, que se preparava para receber as chaves do castelo de Montalegre, que hoje abriu ao público, depois de décadas fechado e de obras de requalificação que custaram 1,5 milhões de euros.

O autarca afirmou que gostou de ouvir a música que também gosta de cantar e considerou que “é um direito as pessoas manifestarem-se”.

“Este é o momento em que o coração e o medo ainda podem falar, o coração e o medo que normalmente nunca são bons conselheiros”, referiu.

Orlando Alves referiu que os impactos decorrentes da exploração serão conhecidos depois de apresentados o plano de lavra e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que a empresa Lusorecursos diz estar em fase de elaboração.

“Aquilo que estão neste momento a fazer é dizer não por não e aquilo que eu digo é esperemos com serenidade, aguardemos que seja apresentado aquilo que é o suporte técnico para que possamos tomar decisões”, salientou.