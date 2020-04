Convencer o agregado familiar foi tarefa fácil. Fizemos da nossa casa, a rua. A cada um foi atribuído um papel. A cinco, concordámos qual o que seria reservado a quem tem menos idade. Um desempenho que lhe assenta que nem uma luva.

Filmámos. Uma só jogada. Em família. Para memória futura desta quarentena. Um ensaio de laboratório no local de confinamento. No final, somámos as peças soltas de cada um de nós e dos fragmentos resultou meia dúzia de segundos para a eternidade.

Um aviso: tentem isto em casa. Mesmo. Façam-no. Sem hesitações.

Atirem-se para cima dos sofás e das camas. Coloquem os pés em cima de cómodas, utilizem almofadas, desviem-se de obstáculos estrategicamente colocados.

Não tenham receio de quedas e de empurrões. Nem tão pouco de pôr as mãos nas paredes. A seguir, lavem. Mãos e paredes.

Serpenteiem entre divisões, desviem-se dos obstáculos, reais e imaginários, calcorreiem pelos corredores e abram as portas dos quartos à procura de uma saída.

Coloquem a bola nos céus. Lá no alto alguém a apanhará. Passem a bola para trás, para outro dar passos para a frente.

Apoiem-se uns aos outros. Se alguém cair, ajude-o a levantar-se. Não desistam.

Corram, corram e corram. Quando se aproximarem da linha (imaginária) de ensaio, deslizem. Mergulhem. Como estivessem no campo. E celebrem, todos juntos.

Atenção: Não me responsabilizo por eventuais candeeiros partidos ou outro mobiliário. Há momentos que valem mais do que qualquer peça de decoração.

Argumento: Miguel Morgado

Realização: Zezinha Morgado

Luz: Natural

Atores: Miguel Morgado, José Maria, Francisca, Teresinha e António (Totti)

Guarda Roupa: José Maria e António Morgado vestidos por Grupo Desportivo Direito. Miguel Morgado, Francisca e Teresinha, vestidos com a roupa que tinham à mão.

Dedicatória

Dedico este "filme" a uma modalidade: râguebi. Aos meus filhos. Que jogam. A todos os atletas do escalão sub-10 (Grupo Desportivo Direito) e à equipa de treinadores da qual faço parte. Ao Escalão Família (pais de atletas) do Direito e a todos os jogadores, treinadores e dirigentes de todos os clubes – Direito, Agronomia, CDUL, Belenenses, Técnico, Cascais, Benfica, CDUP, Académica, Lousã, CRAV, Sporting, São Miguel, Jaguares, Montemor, entre muitos outros, bem como à Federação Portuguesa de Râguebi, no seu todo, seleções, jogadores, treinadores e dirigentes e funcionários. À Associação Rugby Com Partilha que promove a prática da modalidade nos estabelecimentos prisionais, associação da qual sou membro e voluntário. E, por fim, ao meu amigo Nuno Peixoto, treinador no escalão sub-8 e pai de três filhos, todos jogadores, no Direito. Festejou 50 anos hoje. A jogar râguebi, em família. Em casa. E seguramente acompanhado de outra riqueza gastronómica.