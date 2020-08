“O problema do consentimento tácito de Israel ao acordo de armas está no precedente que cria. Outros países, em primeiro lugar a Arábia Saudita, poderão condicionar qualquer avanço em direção à normalização ao levantar do embargo de venda das armas mais avançadas do arsenal norte-americano”, adverte o Yediot Aharonot.

“Normalização em troca de armas”, resume.

O diário Jerusalem Post é outro jornal que fala da possibilidade de uma “cláusula secreta” no acordo que teria permitido a venda de armas, “algo que deixou muitos preocupados, embora altos funcionários israelitas o tenham negado ou recusado comentar”.

O jornal recorda que Israel é o único país no Médio Oriente que dispõe de F-35 e questiona: “Terá Netanyahu feito o impensável pela normalização?”.

O estabelecimento de relações diplomáticas plenas entre os dois países, anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira, “foi alcançado para encerrar qualquer anexação adicional de territórios palestinianos”, escreveu na rede social Twitter no próprio dia o príncipe herdeiro dos Emirados, Mohammed bin Zayed.

Para Netanyahu, tratou-se de um “dia histórico”, que marcou o início de “uma nova era nas relações entre Israel e o mundo árabe”.

Os EAU tornaram-se o primeiro Estado Árabe do Golfo a estabelecer relações diplomáticas com Israel e a terceira nação árabe a fazê-lo, depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).