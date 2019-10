As imagens de hoje podem significar um posicionamento de força em relação à pressão internacional e às sanções de que a Coreia do Norte tem sido alvo, na sequência do lançamento de mísseis balísticos e da defesa do programa nuclear do país.

“Esta é uma forma de afirmação, um símbolo de desafio”, considera Joshua Pollack, do Instituto de Estudos Internacionais Middlebury, na Califórnia, especialista nos assuntos da Coreia do Norte, com quem a Reuters falou.

Kim Jong-un tem um historial de deslocações ao Monte Baektu em momentos de decisão sobre assuntos políticos de maior importância.

No final de 2017, Kim fez uma visita ao Monte dias depois do lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e semanas antes de ter feito um discurso em que abriu espaço para as conversações com a Coreia do Sul.

No ano seguinte, já durante a cimeira histórica que juntou os líderes dos dois países, Kim levou o Presidente sul coreano, Moon Jae-in, até à montanha também.

As negociações entre Washington e Pyongyang estão congeladas desde a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, em fevereiro deste ano, apesar de os dois líderes terem feito um esforço para avançar no processo, num novo encontro em junho, na fronteira entre as duas Coreias.