A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai ter um novo balcão móvel na segunda-feira para prestar alguns serviços bancários em localidades do distrito de Portalegre. Operações que envolvam numerário não estarão disponíveis.

A carrinha-balcão da CGD percorrerá 18 localidades dos concelhos de Arronches, Elvas, Crato, Castelo de Vide, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel.

“Deste modo é garantida a continuidade da prestação de serviços bancários pela Caixa em localizações em que não existe qualquer presença bancária”, refere o banco público em comunicado divulgado esta sexta-feira, acrescentando que fica assim "mais perto de uma população de 43 mil clientes residentes".

Os serviços bancários disponíveis no balcão móvel são os que não envolvem numerário, como simular operações de crédito, atualizar dados, pedir emissão de cartões, esclarecer dúvidas sobre produtos ou fazer pagamentos através do terminal do MB Spot.

No caso de um cliente idoso, que habitualmente ia a uma agência da CGD levantar a reforma, não poderá fazê-lo nestas carrinhas.

A CGD tem outras duas agências móveis que percorrem localidades dos distritos de Castelo Branco e Guarda.

Desde o início de agosto que o banco BPI tem um balcão móvel a circular no Alentejo.