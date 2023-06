A visita à sala de operações do sistema de videovigilância será aproveitada para a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município do Porto e a Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pela operacionalização do sistema de videovigilância cuja finalidade, regista-se no comunicado, "é a proteção da segurança de pessoas e bens, assim como a prevenção e repressão de práticas de ilícitos criminais e de outros fatores de risco".

A sala de operações já está equipada para começar a monitorizar as 79 câmaras de videovigilância instaladas entre a zona do Marquês e a Ribeira, correspondente à primeira fase do projeto, no qual a Câmara Municipal do Porto investe mais de 795 mil euros, por um período de três anos.