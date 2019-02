Durante seis dias e doze horas, Paula, 35 anos, não tem, teto. Saiu em precária da prisão para a rua. Foi despejada da casa que lhe foi atribuída no bairro do Lagarteiro, no Porto. “Já paguei pelo crime e estou a ser condenada outra vez. Fico seis anos e meio dentro da cadeia, tenho as rendas todas pagas, está tudo preparado para sair, organizado para começar uma nova vida, já com trabalho, e tiram-me o teto?”

A história de Paula não começa em 2012, ano em que entrou na cadeia. Tampouco há de começar nas vésperas do Natal do ano passado, data da ordem de despejo assinada pelo vereador Fernando Paulo, da Câmara Municipal do Porto.

No documento, a autarquia — dona do imóvel — justifica o despejo com “o não uso da habitação e permissão de permanência na habitação, por período superior a um mês, de pessoa que não pertença ao agregado familiar, sem autorização prévia do senhorio”.

Alega a câmara que “de acordo com as diligência efetuadas”, Paula e a família (três filhos, dois dos quais menores), “não ocupa a habitação há mais de dois anos”. Porém, as saídas precárias da cadeia onde está desde 2012 começaram há dois anos e levaram Paula sempre à casa do Lagarteiro.

O processo não é novo. Em 2016, o então vereador com o pelouro da habitação, o socialista Manuel Pizarro, assinava uma notificação de intenção de despejo. Os argumentos eram idênticos. E em 2017, um outro despacho averigua a eventual permanência de pessoa não inscrita no agregado naquela habitação.

O executivo do independente Rui Moreira alega que está simplesmente a concluir um processo iniciado pelo anterior vereador. Sublinha, no entanto, que mesmo que Pizarro não o tivesse feito, Fernando Paulo fá-lo-ia agora: a lei é para cumprir, defende Moreira.

Manuel Pizarro diz agora que os processos que abriu enquanto foi vereador não tiveram sequência no seu mandato. Explica que as explicações da inquilina e do estabelecimento prisional lhe chegaram para reconhecer que o processo não deveria ir avante. E não fui, assegura.