Abrem esta terça-feira, 26 de março, as candidaturas ao programa municipal de apoio à renda e à prestação bancária destinado a pessoas ou famílias com dificuldades financeiras e em situação de emergência habitacional.

As candidaturas devem ser apresentadas através do preenchimento do formulário, disponível na página da empresa municipal de habitação e manutenção do Município do Porto, Domus Social.

Se necessário, os candidatos podem, também, dirigir-se ao Gabinete do Inquilino Municipal, ou à Junta de Freguesia da área de residência, e solicitar apoio no processo de inscrição.

O valor é atribuído mensalmente e tem em conta a taxa de esforço e os rendimentos do agregado. O apoio estende-se por dois anos.

Os beneficiários de edições anteriores e edições em curso podem recandidatar-se, desde que o apoio atual termine até três meses depois da data de abertura das novas candidaturas.

Todas as informações relativas ao Porto Solidário, incluindo o regulamento atualizado, documentos necessários e tabela de rendimentos máximos elegíveis já estão, também, disponíveis.