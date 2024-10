O movimento cívico mostra-se contra a forma como a autarquia permitiu que o Metro do Porto decidisse o futuro da cidade e a falta de ação política no setor da mobilidade. Como protesto propõem um passeio de bicicleta, no próximo sábado, pela nova ciclovia da Avenida da Boavista.

A partir das 10h30 de dia 19 de outubro, o movimento cívico “Porto com Porto” irá protestar contra o atual impasse na denominada faixa “MetroBus” e as opções de mobilidade que acreditam ser más e prejudicar a cidade e os seus residentes. Com concentração marcada junto à Casa da Música, o grupo liderado pelo médico António Araújo incita portuenses e não portugueses a participar num passeio de bicicleta, pela Avenida da Boavista, até à Praça do Império, demonstrando que a verdadeira utilidade da obra é promover os modos alternativos de mobilidade sustentável. Em comunicado enviado às redações, António Araújo afirma que estas são “as verdadeiras alternativas de futuro” e acusa a autarquia de deixá-las de fora dos planos executados, apesar de terem constado nos planos apresentados. O movimento “Porto com Porto” está ainda a preparar uma lista de 50 medidas, que pretende apresentar ao presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, em janeiro de 2025. No final do passeio de bicicleta de sábado, António Araújo apresentará as primeiras quatro medidas que se destinam, precisamente, à área da mobilidade.