Nas redes socias, as pessoas que passam pela VCI do Porto comentam o momento inusitado e referem o perigo da queda, que podia ter calhado em cima de alguém.

O SAPO24 já falou com a proteção civil e o comando metropolitano do Porto, que confirmaram o sucedido, mas não conseguiram adiantar mais informações.

A circulação na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida-Freixo, ficou com a saída cortada para Areosa e passou a ser feita numa faixa de rodagem junto à saída para as Antas, devido à queda da sinalização na via, confirmou à agência Lusa fonte da PSP.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou à Lusa que enquanto o sinal permaneceu caído e a interromper a via, a circulação se fez apenas pela faixa da esquerda.

A mesma fonte revelou terem sido enviados meios para o local para resolver a situação e avaliar se a circulação pode decorrer sem que fosse cortada totalmente.

Os Sapadores do Porto referiram em entrevista ao SAPO24 que o sinal já foi removido e os trânsito já retomou a normalidade, sem feriados. Disseram não conseguir confirmar se houve danos materiais.

*Com Lusa