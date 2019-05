O “Porto Pride” está marcado para começar as 13:00 do dia 14 de setembro na Praça dos Poveiros, na Baixa do Porto, em parceria com a empresa municipal Porto Lazer, avançou hoje à Lusa Leonor Freitas, responsável pela produção do evento, iniciativa da responsabilidade da Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBT de Portugal.

Segundo Leonor Freitas, a ideia é juntar na Praça dos Poveiros organizações não governamentais (ONG), instituições e outras associações LGBTI de Portugal e realizar várias atividades, designadamente ‘workshops’, atividades para crianças e para pessoas mais seniores, “que são normalmente as mais esquecidas na comunidade LGBT”, e concertos, principalmente com músicos da região.

O “Porto Pride” acontece uma semana antes do fim da votação para decidir onde vai decorrer o “EuroPride 2022” e ao qual Portugal se candidata com as cidades do Porto e de Lisboa, explicou Leonor Rodrigues.

“O ‘EuroPride’ é o maior evento LGBT da Europa”, adiantou o diretor da associação Variações, Diogo Viera da Silva, recordando que o “EuroPride” de Madrid, em 2017, recebeu “três milhões de pessoas”.

“A candidatura de Portugal é inovadora no sentido em que pela primeira vez não é uma cidade que se candidata, mas sim um país. E, neste momento, contamos com o apoio do Governo português, da Secretaria de Estado do Turismo, da Secretaria de Estado da Igualdade, do Turismo de Portugal e da Comissão para a Igualdade de Género”, recordou aquele responsável.

Depois do “Porto Pride” e do “Arraial Pride”, em Lisboa, no dia 22 de junho, a 21 de setembro será conhecida a candidatura vencedora ao “EuroPride” 2022.