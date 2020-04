Há mais de um ano que Campanhã, na zona oriental do Porto, aguardava a decisão do impasse, que chegou a levar Marcelo Rebelo de Sousa ao local, para dar um empurrão ao Tribunal de Contas. Esta sexta-feira, a câmara municipal do Porto anunciou que o recurso ao chumbo do visto prévio foi ganho pelo executivo de Rui Moreira, desbloqueando o processo.

A obra será executada pela Mota Engil, que fica responsável pelo espaço durante trinta anos, e o projeto é do arquiteto japonês Kengo Kuma, em parceria com os portugueses, da Ooda.

O Tribunal de Contas tinha recusado o visto prévio ao projeto a 4 de fevereiro de 2019, ou seja, há 14 meses, tendo dado dez dias ao município para apresentar recurso, "o que fez em tempo", explica o gabinete de comunicação. "Passado mais de um ano, a Câmara do Porto ganhou o recurso, recebendo o visto, último passo necessário ao início dos trabalhos".

A Mota-Engil fica obrigada a cumprir o programa delineado pela autarquia, nos próximos trinta anos. No final desse período o equipamento fica passa a ser municipal. A câmara, que vai ocupar uma parte do antigo Matadouro, fica responsável pela realização de projetos de dinamização cultural, de envolvimento da comunidade e afetos à coesão social.

"Durante mais de um ano, o Município esperou pelo acórdão que vem agora dar razão, em toda a linha, ao Município, que sempre argumentou que o que estava em causa não era uma parceria público-privada, mas ainda que fosse, as regras das mesmas não se aplicam às Câmaras Municipais, além de que, mesmo que se quisesse considerar tal, esta seria uma parceria virtuosa", defende o município em comunicado.

O antigo Matadouro Industrial do Porto, situado na freguesia de Campanhã, está desativado à duas décadas. A autarquia lembra que chegou a ser posto em hasta pública pelo anterior presidente da câmara, Rui Rio, atual presidente do PSD, mas nunca foi vendido.

"Agora, vai ser alvo de um investimento de quase 40 milhões de euros, suportado na íntegra pela Mota-Engil, empresa do Porto que venceu o concurso lançado pela Câmara do Porto para a concessão do espaço", explica a câmara.

"Ali vai nascer agora uma área para a instalação de empresas, galerias de arte, museus, auditórios e espaços para acolher projetos de coesão social que prometem ser o impulso que faltava à Freguesia de Campanhã, à zona oriental da cidade, mas a toda uma região. As obras deverão demorar cerca de dois anos e transformarão por completo a zona".

"A par de outros grandes investimentos que têm vindo a ser realizados em Campanhã, como o do Parque Oriental (já em uso) ou o do Terminal Intermodal, que está em construção, ou o projeto de habitação acessível a ser construído no Monte da Bela, este era considerado por Rui Moreira como um 'game changer', capaz, realmente, de mudar o panorama da cidade e impulsionar o emprego e coesão social naquela zona do Porto", conclui.