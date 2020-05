Numa nota publicada no seu ‘site’, a Câmara do Porto avança hoje que a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, se inicia o levantamento gradual de algumas restrições, sendo que “todas as medidas determinadas obrigam ao cumprimento rigoroso das normas indicadas pelas autoridades de saúde”.

O novo despacho do presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, prevê a reabertura de alguns serviços de atendimento ao público com “marcação prévia obrigatória”, tais como o Gabinete do Munícipe, a Tesouraria do Município, o Centro de Recolha Oficial Animal e a Cidade das Profissões.

Na segunda-feira, o parque de S. Lázaro, S. Roque, Covelo, Bonjoia, Parque da Pasteleira e Virtudes também vão reabrir, sendo que a reabertura dos parques infantis municipais está prevista para o dia 18 de maio.

Também no dia 11 de maio, reabrem os parques de estacionamento municipais, e a partir do dia 18, inicia-se o “regresso faseado” do estacionamento pago à superfície, em parcómetro, “nas zonas exploradas diretamente pelo município”.