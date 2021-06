"A Força Aérea informa que uma aeronave C-295M, destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, em Porto Santo, no Arquipélago da Madeira, após realizar uma missão de evacuação aeromédica para o Funchal, no regresso ao Aeroporto do Porto Santo teve problemas durante a aterragem e sofreu danos estruturais que provocaram a sua imobilização na pista", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

A FAP refere ainda que "do incidente não resultaram danos pessoais" e que foi aberta "de imediato uma investigação ao sucedido".

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais informações sobre o incidente, nomeadamente o dia em que ocorreu e quantos tripulantes seguiam na aeronave.