Com isto, acrescentou, os menores de 13 anos podem “circular gratuitamente em todos os operadores com tarifário Andante e em toda a AMP, por exemplo entre Arouca, distrito de Aveiro, e a Póvoa de Varzim, na fronteira com o distrito de Braga.

Com o fim do limite de zonas no Sub13, passa a ser possível utilizar gratuitamente “toda a rede do Metro do Porto, da STCP, dos comboios da CP Porto e das linhas de autocarros dos operadores privados aderentes ao Andante”, acrescentou o TIP.

O Andante Sub13 é uma “assinatura para crianças entre os 4 e os 12 anos que permite a utilização gratuita dos transportes públicos integrados no sistema intermodal Andante, em toda a AMP”, esclarece o TIP.

O carregamento da assinatura Andante Sub13 é anual, ou seja, é feito um carregamento único válido até ao mês de aniversário da criança, no ano seguinte ao carregamento.

Para obter o cartão é preciso entregar uma declaração emitida pela escola que comprove que o aluno não beneficia de transporte escolar (apenas para alunos a partir do 1.º ciclo).