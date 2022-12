Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00:00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou hoje o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação”, anunciou o comandante nacional da ANPC, André Fernandes, explicando que às 14:00 de hoje estarão em alerta laranja cinco distritos: Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. A previsão do aumento da queda de chuva faz com que quatro desses cinco distritos passem a alerta vermelho [o mais grave da escala] às 00:00: Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram