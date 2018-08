A Câmara de Vila Nova de Famalicão "já viu aprovados", desde 2014, cerca de 14,5 milhões de euros em comparticipações através de fundos europeus do Portugal 2020 para cerca de 25 projetos, anunciou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado enviado à Lusa, o município destaca, entre os projetos beneficiados, a "promoção e valorização" do Mercado Municipal, a implementação da primeira fase da Rede Urbana Ciclável e Pedonal e a intervenção no Bairro Social da Cal, que implicam um investimento total de mais de sete milhões de euros, contando com uma comparticipação de seis milhões de euros.

Segundo o texto, os projetos cuja comparticipação europeia foi aprovada "inserem-se no âmbito das quatro prioridades previstas no Portugal 2020, nomeadamente capital humano inclusão social e emprego; competitividade e internacionalização e sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos".

"O município tem sabido aproveitar as oportunidades de investimento geradas pelo Portugal 2020. Estamos atentos e temos conseguido atrair a atenção de parceiros estratégicos para fazer face aos novos desafios, criando mais emprego, sendo mais inovadores, mais sustentáveis e reduzindo as assimetrias", refere no texto o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

A autarquia salienta ainda, no âmbito da educação e do capital humano, as intervenções nas escolas, os apoios cedidos ao Centro Qualifica e os programas educativos promotores de sucesso, "tendo em vista a redução do abandono escolar, o reforço do ensino profissional e a sua ligação ao mercado de trabalho, a aposta na qualidade da educação e da formação e na empregabilidade".

Na área do Ambiente, o município refere o fecho da rede de drenagem de águas residuais das sub-bacias do Pelhe, Pele e Ave e a melhoria da qualidade das massas de água do Vale do Rio Este, entre outros, com o objetivo de promover a gestão eficiente da água.

O comunicado adianta ter também "em execução projetos que visam promover o emprego qualificado e os investimentos em investigação, desenvolvimento e inovação".