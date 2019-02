Na conferência de imprensa do “pacote de inverno do semestre europeu”, no quadro do qual a Comissão Europeia faz uma avaliação dos progressos realizados pelos Estados-Membros na execução das prioridades económicas e sociais, Moscovici, referindo-se à situação de Portugal, começou por referir que o país “continua a enfrentar desequilíbrios, relacionados com a dívida externa, pública e privada”, ainda “consideravelmente acima dos valores de referência”.

Notando que “os riscos no setor bancário estão a diminuir”, com uma redução do crédito malparado, e “os desequilíbrios no mercado de trabalho estão a ser corrigidos”, e, de uma forma geral, “Portugal continua a reduzir os seus desequilíbrios macroeconómicos e vai consideravelmente no caminho certo”, o comissário comentou que “o principal risco está agora associado às competências e produtividade”.

Segundo Pierre Moscovici, “a baixa produtividade laboral continua a ser um desafio” e “são necessários mais investimentos em investigação e inovação, requalificação, eficiência de recursos e infraestruturas de transportes”.

“É por isso que dizemos que houve progressos consideráveis, mas ainda há um pouco, não um pouco, algum trabalho a ser feito, que esperamos que seja prosseguido”, concluiu.

A Comissão Europeia manteve hoje Portugal no grupo de Estados-membros que identifica como tendo “desequilíbrios macroeconómicos”, advertindo que os níveis elevados de dívida e crédito malparado continuam a constituir “vulnerabilidades” para a economia portuguesa.

Um ano depois de ter retirado Portugal do grupo mais crítico de países com “desequilíbrios macroeconómicos excessivos” — do qual agora fazem parte apenas três países, designadamente Chipre, Grécia e Itália –, o executivo comunitário, no “pacote de inverno do semestre europeu” hoje divulgado, mantém Portugal numa segunda categoria, menos grave, de desequilíbrios, reconhecendo progressos em diversas áreas, mas também várias fragilidades.