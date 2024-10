O Portugal Air Summit vai decorrer entre os dias 10 e 12 de outubro no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, sob o tema ‘Flying 4 Change’.

O evento é promovido pelo município em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS) e tem como objetivo servir de “debate e inovação” para o setor, reunindo especialistas, decisores e entusiastas nesta área.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização explica que vão ser debatidos no decorrer da cimeira temas como a sustentabilidade, transição digital, visão estratégica e investimentos, regulamentação e líderes para o futuro.

A cimeira vai também abordar temas como o novo aeroporto de Lisboa, efeito multiplicador na economia regional AERO.NEXT Portugal: Produtos e Perspetivas ou, ainda, no âmbito ambiental, um painel sobre os investimentos sobre energias renováveis na aviação.

A organização explica ainda que os dois primeiros dias vão ser dedicados a debates sobre a indústria aeronáutica, ficando o terceiro e último dia destinado para um espetáculo de ´airshow`.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Hugo Hilário, refere que a cimeira aeronáutica “tem-se consolidado” como um evento de “referência global”, posicionando aquele concelho no mapa da “inovação” aeronáutica e aeroespacial.

“Este ano estamos particularmente focados em debater os desafios da sustentabilidade e da transição digital, alinhados com as prioridades globais. O futuro da aviação será mais verde, mais conectado e mais estratégico e o nosso evento é o palco ideal para discutir esses temas com os maiores especialistas do setor”, lê-se no documento.

A organização anuncia ainda que nesta sétima edição do Portugal Air Summit haverá ainda áreas exclusivas para ´networking` e um programa de ´workshops`, centrado nos temas que marcam o setor.

Ao longo dos três dias, os participantes vão poder assistir ao ciclo de conferências, também disponível em direto, via ´live streaming` através do ´website` do Portugal Air Summit.

Os visitantes vão ainda poder visitar o pavilhão de exposições, assistir a ‘talks’ no palco de Ponte de Sor, sobre vários temas estratégicos para o concelho, usufruir de oportunidades de ´networking B2B` (contactos entre empresas) e de um conjunto de atividades lúdicas.

Após os dois primeiros dias mais dedicados a conferências, no sábado, dia 12 de outubro, o espetáculo de ´airshow` promete levar ao aeródromo municipal “acrobacias, animação e cor aos céus” daquela cidade alentejana.