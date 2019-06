Por ocasião da cimeira da Aliança Atlântica celebrada em Bruxelas em julho de 2018, o primeiro-ministro, António Costa, apresentou um plano que especifica que Portugal tenciona consagrar 1,66% do PIB a despesas em Defesa até 2024, ficando assim aquém do objetivo de 2% acordado entre os países membros da NATO.

O objetivo traçado para 2019 era precisamente de 1,41% da riqueza nacional.

Sustentando que se trata de “um quadro de evolução gradual, sustentado, e compatível com as diferentes necessidades orçamentais do país nos mais diversos domínios”, António Costa explicou que Portugal se comprometia a consagrar 1,66% do PIB a despesas em Defesa, mas ressalvou que o investimento pode atingir os 1,98% do PIB se o país conseguir obter os fundos comunitários a que se irá candidatar no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia para o período 2021-2027, nomeadamente através do Horizonte Europa e do Fundo Europeu de Defesa.

O Governo português tem reiteradamente defendido que os contributos de cada membro para a Aliança Atlântica não devem ser apenas medidos em função do dinheiro investido, o aspeto repetidamente sublinhado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que desde que tomou posse tem vindo a reclamar, de forma veemente, um aumento das contribuições financeiras dos restantes aliados.

Portugal estará representado na reunião ministerial da NATO pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que já se encontra hoje em Bruxelas, para participar no 15.º aniversário da Agência Europeia de Defesa e para um encontro bilateral com a Alta Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Federica Mogherini.