“Estes dados sugerem que os cidadãos continuam a olhar para os assuntos europeus através de um prisma nacional, e que o Brexit esteve no centro das preocupações dos portugueses durante o segundo semestre de 2018”, lê-se no documento, que vai ser entregue no Conselho Europeu de 13 e 14 de dezembro.

Aos portugueses, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) suscita especial preocupação em relação a “economia, as propinas para os estudantes portugueses nas universidades britânicas e o estatuto dos cidadãos portugueses” a residir no país.

À parte o Brexit, “o futuro económico da UE e as consequências da crise da dívida europeia” estiveram no topo da lista de preocupações dos participantes, marcada por uma “questão recorrente sobre as medidas adotadas pela UE para garantir a estabilidade do euro”.

Nos encontros, “as principais críticas à UE relacionaram-se com a perceção de crescente divergência económica entre Estados-membros, a falta de solidariedade, a necessidade de um maior apoio ao crescimento económico de Portugal e a necessidade de maior transparência política”.