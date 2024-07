Os alunos Ivan Pinto, da Escola Secundária de Fafe, e Pedro Silva, da Escola Secundária Domingos Rebelo, de Ponta Delgada, nos Açores, foram os distinguidos com as menções honrosas.

A edição deste ano da Olimpíada Europeia de Física teve a participação de cerca de 250 estudantes do ensino secundário de 54 países.

As provas realizaram-se na Universidade Internacional de Kutaisi e incluíram a resolução de problemas teóricos, nomeadamente sobre relatividade restrita e ótica física, e a realização de uma experiência sobre o efeito piezoelétrico, "fenómeno que ocorre quando uma força aplicada num cristal com propriedades especiais cria uma diferença de potencial elétrica elevada".

"O nível de conhecimentos requeridos para realizar estas provas vai muito além do programa do secundário de Física, envolvendo por parte dos estudantes imenso esforço e dedicação durante a fase de preparação", realça, citado no comunicado, o professor universitário de Coimbra Rui Travasso, que preparou a equipa portuguesa.

Em Portugal, as Olimpíadas de Física são promovidas pela SPF, com o apoio do Ministério da Educação, Ciência e Inovação e da Universidade de Coimbra.