“Os chineses que procuram Portugal para fazer turismo são os reformados e o número de reformados na China está neste momento a aumentar muito”, diz o líder da comunidade chinesa em Portugal, referindo que o investimento chinês em Portugal começa agora a diversificar-se, tendo durante muitos anos ficado centrado em investimento de grande dimensão.

Agora, considera Y Ping, também as pequenas e médias empresas começam a olhar com interesse para Portugal, em particular no setor dos serviços, onde o turismo é uma área preferencial, com a classe média chinesa, que agora começa a ter acesso a pensões de reforma, a constituir um nicho de mercado com muito potencial.

Os números oficiais referem este aumento de procura, tal como referem que os chineses são os turistas que mais divisas gastam quando se encontram em Portugal.

Mas o líder da comunidade chinesa em Portugal refere que falta agora convencer esses turistas a passar mais tempo neste país.