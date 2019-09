"Penso que é algo que está a acontecer em todas as forças armadas europeias, como deveria estar. É uma pequena contribuição, mas é algo que temos de fazer com todas as nossas instituições", advogou o governante.

Considerando que "a presidência finlandesa foi muito sensata em dizer que é preciso aprofundar o pensamento sobres estes problemas", João Gomes Cravinho notou que é objetivo da presidência portuguesa, em 2021, "levar isto avante, particularmente em relação a África".

Esta é "uma parte do mundo que está especialmente vulnerável aos desafios das alterações climáticas" e, por isso, Portugal deve "trabalhar de perto" com estes países, defendeu.

"África vai ser uma parte central do foco da presidência portuguesa e, no campo da defesa, mas não só, as alterações climáticas e a parceira com África vão estar muito presentes", sustentou.

Cerca de duas dezenas de embaixadores e diplomatas visitaram hoje a Base Naval de Lisboa, localizada em Almada, e fizeram a travessia do Tejo a bordo do navio da Marinha Portuguesa “Figueira da Foz”.

A visita, promovida pela presidência finlandesa do Conselho da Europa, culminou no Forte de São Julião da Barra, onde foram recebidos pelo ministro da Defesa Nacional.

Na ocasião, a embaixadora finlandesa falou também de cooperação entre os países, defendendo que "a ideia" é que as nações o façam "nas áreas onde são melhores e fazê-lo em conjunto é o que traz um melhor resultado".

Na mesma linha, João Gomes Cravinho anteviu que, "provavelmente, no futuro haverá mais e mais colaboração".

Um desses exemplos prende-se com a cibersegurança, uma vez que os países são completamente incapazes de tratar sozinhos" das ameaças que se colocam no seu caminho.