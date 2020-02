No que respeita às migrações, “as duas partes assumem o compromisso de cooperação no combate à migração irregular e no combate ao tráfico de seres humanos”, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Na sexta-feira, o Presidente da Índia, Ram Nath Kovind, destacou e saudou a assinatura desta declaração conjunta, perante a comunicação social, no Palácio Presidencial, em Nova Deli, após um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

“Saudamos a declaração conjunta sobre mobilidade e migrações como uma parceria com benefícios mútuos que tem em conta o dividendo demográfico da Índia e a necessidade de Portugal de mão de obra qualificada”, declarou Ram Nath Kovind.

A Índia é atualmente o segundo maior país do mundo em população, com mais de 1,3 mil milhões de pessoas, e estima-se que dentro de alguns anos venha a ultrapassar a China.

Portugal, em contraste, enfrenta um problema de envelhecimento da sua população.