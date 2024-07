Portugal é o país da União Europeia (UE) com a maior proporção de famílias só com um filho, revelou hoje a PORDATA, por ocasião do Dia Mundial da População.

“É, aliás, um país de filhos únicos”, destacou a mesma fonte, referindo que apenas 27% das famílias tem crianças e, entre estas, quase dois terços tem apenas um filho. Na União Europeia, as famílias numerosas (com pelo menos três filhos) representam 13% das famílias com filhos, “o dobro da proporção de Portugal (6%)”, segundo a mesma fonte. As famílias monoparentais aumentaram 22% e o número de pessoas a viver só, aumentou 28%. Na esmagadora maioria das famílias monoparentais (87,3%), o adulto é uma mulher, o que está 3,5 pontos percentuais acima da média europeia (83,8%). “Na Estónia e na Suécia, em cerca de um terço das famílias monoparentais, o adulto é homem”, sublinhou a PORDATA.