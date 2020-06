A avaliação deste organismo tem por base a Carta Social Europeia e coloca Portugal entre os países incumpridores das disposições adotadas, a par da Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega e Eslovénia.

Apenas a Suécia foi considerada compatível com a Carta, no âmbito da avaliação de uma queixa apresentada em 2016 pela organização internacional University Women of Europe.

“A disparidade salarial entre os sexos é inaceitável nas sociedades modernas, mas continua a ser um dos principais obstáculos para alcançar a igualdade real”, lê-se no documento agora divulgado, que insta os governos europeus a intensificarem esforços” com urgência” para garantirem a igualdade de oportunidades no local de trabalho.

“Mais países devem usar a Carta Social do Conselho da Europa como um meio de alcançar esse objetivo”, de acordo com Marija Pejčinović Burić, secretária geral do Conselho da Europa, citada num comunicado hoje divulgado.

O comité constatou que todos os 15 países envolvidos no procedimento coletivo da queixa têm “legislação satisfatória” que reconhece o direito à remuneração igual por trabalho igual, mas registou “várias violações” (exceto na Suécia), sobretudo devido ao progresso insuficiente na redução das disparidades salariais entre homens e mulheres, mas em alguns casos também devido à falta de transparência salarial no mercado de trabalho, recursos legais ineficazes e insuficientes poderes e recursos dos órgãos nacionais de igualdade de género.