“Estamos a pensar ampliar os nossos centros de língua portuguesa, tanto em Ziguinchor como em Dakar”, disse Luís Faro Ramos, adiantando que as duas estruturas são “largamente frequentadas” e atraem “muita curiosidade” por parte de jovens senegaleses.

O presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (IC) falava à agência Lusa, por telefone, a partir do Senegal, onde hoje terminou uma visita de trabalho.

Luís Faro Ramos disse ter já a concordância dos reitores das universidades Cheikh Anta Diop (Dakar)e Assane Seck (Ziguinchor)- onde estão instalados os referidos centros – com os quais se encontrou durante a visita de dois dias.

“Agora vamos trabalhar para isso”, disse.

Luís Faro Ramos, que esteve na capital senegalesa, Dakar, e em Ziguinchor, na região de Casamansa, próximo da fronteira com a Guiné-Bissau, disse ainda que Portugal vai manter o apoio ao Senegal na formação de professores.

“A finalidade da visita era verificar ‘in loco’ este interesse enorme pela língua portuguesa. Temos no Senegal cerca de 50 mil estudantes no ensino de português ao nível do secundário e superior, em 300 escolas por todo o país e com mais de 400 professores”, indicou Faro Ramos.

O presidente do IC assinalou o facto de os professores que lecionam português no país serem “todos senegaleses”, sublinhando “o esforço notável” de promoção da língua portuguesa “levado a cabo pelas autoridades senegalesas”.

O IC tem nas duas universidades centros de língua e um leitor de português, que faz “formação de professores”, mas o “esforço é sobretudo do Senegal”, disse.