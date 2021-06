Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento?

créditos: DGS

A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 74,8 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 1,05. Ou seja, estamos na zona da matriz de desconfinamento onde as cores verde e amarelo se misturam.

No continente, a incidência está nos 73,6 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é de 1,07.

O que isso significa? Desde que o país se mantenha a baixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e com o R(t) abaixo de 1 (no verde) o país mantém a retoma das atividades. Caso ultrapasse estas linhas — passando para as zonas laranja e vermelha — o desconfinamento é travado. Tal tem acontecido a nível local, mas pode acontecer a nível nacional.

* Dados atualizados a 9/06/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS).

Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas):

Novos casos de infeção: 890

Óbitos: 17.037 (+0)

Recuperados: 813.489 (+525)

Internados: 307 (+11)

Internados em UCI: 70 (+4)

Número de casos ativos: 23.996 (+365)

Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 240 casos por 100 mil habitantes)?

Golegã (318)

Nordeste (288)

Odemira (449)

Ribeira Grande (546)

Vila Franca do Campo (299)

* Dados atualizados a 4/06/2021

A quantas anda o plano de vacinação?

Já foram administradas mais de 6 milhões de vacinas, sendo que este número divide-se da seguinte forma:

- 4.073.288 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina

- 2.132.575 pessoas receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão imunizadas.

Tem 43 anos ou mais? Pode fazer o autoagendamento da vacina aqui.

* Dados atualizados às 23:59 de 8/06/2021, de Portugal Continental.