“Foi rubricado pela DGAV [Direção-Geral de Alimentação e Veterinária] e pela GACC [Administração Geral das Alfândegas da República Popular da China] o protocolo para a exportação de lã não lavada para a República Popular da China”, lê-se numa nota da DGAV.

Com a assinatura deste protocolo é retomada a exportação deste produto para a China.

A GACC realizou, esta semana, uma visita de trabalho a Portugal, no âmbito da qual teve uma reunião no Ministério da Agricultura e Pescas, em Lisboa.

Nesta reunião, em que foi assinado o referido protocolo, estiveram presentes representantes da secretaria de Estado da Agricultura, da DGAV, do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).