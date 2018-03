Rajendra Pachauri, ex-presidente do Intergovernmental Panel for Climate Change (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, IPCC na sigla em inglês), instituição laureada com o prémio Nobel da Paz (2007), esteve hoje em Cascais para apelar aos jovens a mudar comportamentos e travar as alterações climáticas. Num debate enquadrado nas Conferências do Estoril, o fundador e principal mentor do movimento POP — Protect Our Planet (proteger o nosso planeta), elogiou os esforços feitos por Portugal para neutralizar as emissões de carbono até 2050.

Porém, alerta, “apesar das medidas governamentais, são precisas mudanças no comportamento e no modo de vida”. Porque os fenómenos climáticos extremos vão aumentar de frequência e intensidade. Estas mudanças vão obrigar as sociedades a não apenas mitigar os impactos dos comportamentos que contribuem para as alterações climáticas, como a adaptar as comunidades. Isto para não só fazer frente aos já inevitáveis efeitos da mudança do clima, como para prevenir que se agrave ainda mais o clima, mudando os modos de vida.

Por isso, lançou o desafio aos jovens. Consumir menos e comer melhor (“comam menos carne, serão mais saudáveis e é bom para o planeta”, disse) e plantar árvores, para que a Península Ibérica não tenha no futuro o clima que hoje tem o norte de África.

É que, se nada for feito, os fenómenos extremos serão mais frequentes e intensos e, por exemplo, o Ártico deixará de ter gelo. “Já imaginaram isso? Vai ser no vosso tempo”, disse, antes de enumerar alguns dos efeitos que as alterações climáticas vão provocar.

Prevê-se que o aumento do nível do mar e da chuva extrema piorem o risco de inundação, tanto nas áreas costeiras como nas zonas ribeirinhas do continente europeu. Se não forem tomadas medidas preventivas, os danos causados pelas cheias vão também ser maiores, com perdas quer económicas, quer humanas, antevê o especialista.