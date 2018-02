Os primeiros a terem título atribuído são, ao todo, cerca de 40 profissionais, segundo o presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e coordenador da comissão instaladora da subespecialidade.

Em entrevista à agência Lusa, João Marques-Teixeira prevê que dentro de cinco anos Portugal atinja cerca de 100 médicos com a subespecialidade de psiquiatria forense, de forma a ter centros específicos nos vários serviços de psiquiatria do país.

Os psiquiatras forenses pertencem ao ramo da psiquiatria que lida com as questões ligadas ao direito, exigindo ao psiquiatra um conhecimento aprofundado da lei.

No início do ano foi admitido o primeiro grupo de subespecialistas com título atribuído pela Ordem dos Médicos, depois de um processo de criação da subespecialidade.

“A médio prazo, nos próximos cinco anos, devíamos duplicar [os profissionais] e chegar aos 90 ou 100″, disse.

Segundo João Marques-Teixeira, a relação entre a psiquiatria e o direito tem-se tornado “cada vez mais específica”, criando a necessidade de “especialistas que se focassem exatamente nessas relações diretas entre psiquiatria e direito”.