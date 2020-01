Mas o Índex de Democracia em 2019 mostra que também os países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, estão a assistir a um enfraquecimento das suas democracias, ao longo dos últimos anos.

Os sinais de alarme, nestas regiões desenvolvidas, prendem-se com o declínio da democracia participativa popular (em detrimento de sistemas de governação elitista); um aumento da influência de não eleitos, incluindo instituições especializadas; a remoção de matérias de relevância nacional da arena pública; o aumento do fosso entre as elites políticas e os partidos, de um lado, e os eleitorados, do outro; e um declínio nas liberdade cívicas, incluindo a liberdade de expressão e liberdade de Imprensa.

Os relatores do documento da revista The Economist referem que estas tendências regressivas desenvolveram-se a partir dos anos 1990, aceleraram nos anos 2000 e atingiram o seu pico na década que agora termina.

Quando analisadas as diversas categorias que servem de base ao Índex, o relatório revela que a única que tem apresentado melhorias é a que diz respeito à participação política, sendo a categoria de liberdades cívicas a que teve pior evolução, desde 2006, afetando todos os continentes, mas em particular a região da América Latina

O Índex baseia-se ainda nas seguintes categorias cuja evolução tem acompanhado: a cultura política (ligeira queda); o funcionamento do governo (ligeira queda) e o processo eleitoral e pluralismo (ligeira queda).

O incremento dos níveis de participação política é explicado, em vários casos, pelo aumento da contestação aos regimes, devido a situações de instabilidade económica, que afetam outras categorias do Índex, mas fazem sublinhar o grau de envolvimento dos cidadãos nas questões políticas.

No caso português, a categoria de processo eleitoral e pluralismo é que mostra melhor desempenho (9.58 em 10) e que muito contribuiu para a ascensão de Portugal ao patamar de “democracia plena”, mas também a categoria de liberdade cívicas é elevado (9.12).

Em 2019, o valor mais baixo, em Portugal, verificou-se na participação política (6.11) e na cultura política (7.50), num ano em que houve duas eleições nacionais (legislativas e para o Parlamento Europeu) com fortes índices de abstenção.

Nos restantes países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem o melhor desempenho, no 30.º lugar, no patamar de “democracias com falhas”, pouco abaixo do Japão (24.º) e dos Estados Unidos (25.º), onde ainda se encontra Timor-Leste (41.º) e o Brasil (52.º).

No patamar de regimes autoritários ficam Angola (119.º), Moçambique (120.º) e Guiné-Bissau (148.º).

Nos três últimos lugares do ‘ranking’ mundial do Índex de Democracia em 2019, no patamar de regimes totalitários, estão a República Central Africana (165.º), a República Democrática do Congo (166.º) e a Coreia do Norte (167.º).

No ‘top’ três de países com melhor desempenho democrático estão a Suécia (3.º), a Islândia (2.º) e a Noruega (1.º), este com um impressionante valor de índice médio das várias categorias de 9.87 em 10.